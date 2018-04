Le moral des consommateurs suisses s'améliore (étude Nielsen)

Zurich (awp) - Le moral des consommateurs en Suisse s'est légèrement amélioré en fin d'année dernière, comparé au troisième trimestre 2017, a indiqué mardi le cabinet de conseil Nielsen dans une étude.Le baromètre compilé par la société s'est établi au dernier trimestre 2017 à 99 points, en hausse de deux points comparé au partiel précédent. L'indicateur s'est par contre replié de trois points sur un an, a précisé dans un communiqué le cabinet Nielsen qui analyse depuis 2005 le comportement des consommateurs dans 64 pays.En comparaison européenne, la confiance des consommateurs est au beau fixe en Pologne (104 points), en Allemagne (103) et en Autriche (102). Le Royaume-Uni (96), l'Espagne (93), la France (79) et l'Italie (68) affichent par contre des scores inférieurs à la Confédération.En Suisse, le baromètre est porté par les perspectives positives en matière d'emploi, que près de deux Helvètes interrogés sur trois jugent "bonnes à très bonnes" pour cette année.Les attentes en matière de finances privées se dégradent cependant, selon Nielsen. Environ 55% des personnes ayant participé à l'étude en Suisse jugent l'état de leur compte en banque satisfaisant, un pourcentage en baisse de quatre points de pourcentage sur un an. Le score est cependant plus élevé que la moyenne européenne, actuellement à 46%.al/buc(AWP / 17.04.2018 11h41)