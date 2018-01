Le moral des ménages en France était à nouveau en hausse en décembre

Le moral des ménages s'est amélioré en décembre pour le deuxième mois consécutif, à la faveur d'un regain d'optimisme sur la situation économique de la France, a annoncé vendredi l'Insee dans un communiqué.La confiance des ménages, calculée sur la base de soldes d'opinion (différences entre proportion de réponses positives et négatives), a augmenté de deux points, pour atteindre 105 points, selon l'organisme public de statistiques.L'indice, qui est un élément important pour évaluer le niveau à venir de la consommation, moteur important de la croissance en France avec l'investissement, se situe désormais "nettement au-dessus de sa moyenne de long terme", qui est de 100 points, souligne l'Insee.Dans le détail, l'opinion des ménages sur leur situation financière passée et sur leur capacité d'épargne future s'est améliorée. Ces soldes "se situent tous les deux au-dessus de leur moyenne de long terme", explique l'organisme public.La proportion de ménages jugeant opportun de faire des achats importants est restée pour sa part quasiment inchangée (+1 point), le solde correspondant étant au-dessus de sa moyenne de longue période depuis janvier 2016.Concernant la situation économique en général, les ménages sont nettement plus optimistes sur leur niveau de vie passé (+7 points). Le solde d'opinion des ménages sur le niveau de vie futur a quant à lui gagné un point.Selon l'Insee, les craintes concernant l'évolution du chômage ont en revanche légèrement augmenté: le solde correspondant se redresse de deux points, après un repli de sept points en novembre. "Il demeure cependant bien inférieur à sa moyenne de longue période", rappelle toutefois le communiqué.(©AFP / 05 janvier 2018 19h09)