Le mouvement des "gilets jaunes" "pèse pour l'économie française" (Hollande)

Montauban - François Hollande souhaite que le mouvement des "gilets jaunes" "ne dure pas trop longtemps, parce qu'il pèse pour ceux qui le mènent et pour l'économie française", a déclaré vendredi l'ancien président après avoir rencontré une délégation de manifestants à Montauban."Il est très important que l'esprit de dialogue et de compromis puisse l'emporter", a ajouté M. Hollande, qui doit discuter avec d'autres "gilets jaunes" samedi dans le Tarn, après en avoir rencontrés en Ardèche."Dans l'esprit de responsabilité, nous avons tous intérêt que ce mouvement trouve son issue. Il y a bientôt les fêtes de Noël, il y a des consommateurs, des entreprises qui ont besoin d'avoir des clients, un pays pacifié. Plus tôt on trouvera une issue et mieux cela sera", a-t-il dit à la presse, à l'issue de sa rencontre d'une demi-heure avec une délégation de six "gilets jaunes" à la fédération PS du Tarn-et-Garonne.Rappelant avoir lui-même "affronté les bonnets rouges ou d'autres mouvements sociaux", l'ancien chef de l'Etat a souligné avoir "toujours fait en sorte de chercher le compromis et le dialogue. Lorsqu'une mesure ne peut pas obtenir l'adhésion, il n'est pas utile de la prolonger ou de la maintenir. Il faut chercher le compromis en gardant l'objectif. Il ne peut pas y avoir d'adhésion à une politique si elle n'est pas juste.""Chacun doit lutter contre le réchauffement climatique mais cela doit se faire dans la justice fiscale et sociale", a ajouté M. Hollande.L'ancien président de la République a aussi répondu à Emmanuel Macron, qui l'avait à mots couverts accusé de "cynisme", et d'être "sans doute plus à l'origine de la situation que nous vivons que le gouvernement qui n'est aux affaires que depuis 18 mois", jeudi à Buenos Aires."Ce qui s'est fait depuis dix-huit mois ne relève pas de ma responsabilité. C'est un gouvernement, un président, qui ont choisi et c'est leur droit de supprimer l'Impôt sur la fortune et d'augmenter des impôts sur tous les Français. Aujourd'hui ils doivent réfléchir aux conséquences de cette politique", a-t-il dit."Il faut continuer à prendre la parole et faire que ça puisse déboucher, parce qu'il faut que ça débouche", avait également déclaré M. Hollande à des "gilets jaunes" à Antraigues (Ardèche), selon un tweet de France Bleu Drôme Ardèche.(©AFP / 30 novembre 2018 15h39)