Le nom de Trump effacé d'un hôtel de Panama suite à un différend commercial

Le propriétaire de l'hôtel Trump International à Panama a indiqué lundi avoir mis un terme au différend commercial l'opposant à la société de gestion de l'hôtel appartenant à la famille du président américain.L'homme d'affaires chypriote Orestes Fintiklis, qui possède une majorité des parts de l'hôtel Trump Ocean Club International Hotel and Tower, un complexe de luxe dans un quartier chic de Panama City, a déclaré qu'il s'agissait d'un "différend commercial qui avait dérapé", mais qu'"aujourd'hui ce différend a été réglé par les juges et les autorités de ce pays".Des ouvriers ont enlevé le logo Trump à l'entrée du complexe estimé à 430 millions de dollars et qui se compose d'un hôtel, d'appartements luxueux, d'un casino, de boutiques, de piscines et d'une petite plage privée."Aujourd'hui, le Panama a fait preuve d'institutions stables, d'un Etat de droit et d'un cadre juridique favorable aux investisseurs", a déclaré M. Fintiklis dans une brève déclaration à la presse.La Trump organization, conglomérat dirigé par les deux fils du président depuis son entrée en fonction l'année dernière, a toutefois insisté sur le caractère temporaire de la décision, en attendant le règlement définitif du différend."Il n' y a eu absolument aucune décision d'une cour ou d'un autre tribunal quant au statut de la convention de gestion", a-t-elle indiqué dans un communiqué. "Trump Hotels reste confiant qu'il ne fera pas que triompher, mais qu'il récupérera tous ses dommages, coûts et honoraires d'avocats, y compris ceux qui découlent des événements d'aujourd'hui".La querelle avait éclaté le mois dernier lorsque M. Fintiklis, un investisseur basé à Miami, avait indiqué vouloir se séparer de la société de gestion avant que son contrat ne prenne fin, et rebaptiser l'immeuble.La Trump organization avait riposté en affirmant que M. Fintiklis violait ses engagements contractuels en tant que propriétaire, l'accusant de "fraude" et d'avoir utilisé des tactiques mafieuses pour forcer son personnel administratif à quitter le bâtiment.L'hôtel Trump International a été inauguré en 2011 en présence de Donald Trump et de l'ancien président panaméen Ricardo Martinelli, actuellement en liberté sous caution à Miami et menacé d'extradition vers le Panama où il est accusé de corruption et d'espionnage.Le mois dernier, le Parquet de Panama avait annoncé l'ouverture d'une enquête à la suite de plaintes déposées par M. Fintiklis, selon lesquelles l'accès à l'hôtel lui avait été refusé par les membres de l'équipe de gestion.