Le nombre de créations d'entreprises a accéléré de 0,3% au 1er trimestre

Au cours du premier trimestre, 11'055 entreprises au total ont été créées en Suisse, soit un petit plus de 0,3% par rapport à la même période voici un an. En parallèle, 7476 sociétés ont été radiées du registre du commerce.Le canton de Zurich enregistre le plus grand nombre de nouvelles inscriptions, soit 2002, indique l'enquête de la société CRIF publiée mercredi. Suivent Vaud (1153), Genève (942), Berne (850) et l'Argovie (657).Comparé au premier trimestre 2017, le canton de Zoug affiche la plus forte croissance nette, avec 90 entreprises supplémentaires d'une année à l'autre. L'esprit d'entreprise a également soufflé sur Genève (+69), Bâle-Ville (+25) et au Tessin (+21). À l'inverse, les cantons de Thurgovie (-82), d'Argovie (-56) et de Berne (-36) accusent un recul.Par branche, le secteur de la construction s'est avéré le plus actif, avec 913 nouvelles firmes enregistrées, suivi par le conseil de gestion (888) et le commerce de détail (860). Mais c'est aussi le commerce de détail qui subit le plus grand nombre de radiations (797), devant la construction (668) et le commerce de gros (661).Les sociétés de conseil ont le vent en poupe, avec une croissance nette totalisant 521 firmes. Suivent l'immobilier (+303) et les sociétés de services informatiques (+293). Le commerce de gros (-136), la restauration (-44) et les assurances (-43) sont tous en repli. (04.04.2018)