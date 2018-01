Le nombre de juifs en Cisjordanie a augmenté de 3,4% en 2017 (groupe de colons)

La population juive en Cisjordanie a augmenté de 3,4% en 2017, pour atteindre 435.708 personnes, a indiqué mardi la principale organisation de colons israéliens dans le territoire palestinien occupé.Cette organisation, le Conseil de Yesha, a décortiqué des données démographiques du ministère de l'Intérieur qui, dans ses recensements de la population, ne fait pas de distinction entre localités en territoire israélien et en Cisjordanie.Les chiffres fournis par le Conseil de Yesha ne comprennent pas les quelque 200.000 Israéliens vivant à Jérusalem-Est, occupée et annexée, dans les quartiers arabes de la ville et dans une douzaine de quartiers de colonisation.A titre de comparaison, en 2016, le nombre de colons avait augmenté de 3,9%, alors que la population israélienne progresse en moyenne de 2% par an.Dans un communiqué, le Conseil de Yesha a salué la progression de la population juive en Cisjordanie, tout en déplorant ce qu'elle appelle le "gel silencieux" de la construction pour les colons."Le gouvernement annonce des constructions en Judée-Samarie (nom biblique de la Cisjordanie), mais on ne voit pas les résultats sur le terrain", a-t-il dit.Pourtant, en 2017, Israël a avalisé 6.742 nouveaux logements, chiffre le plus élevé depuis 2013, selon l'organisation israélienne anticolonisation la Paix maintenant. Israël a encore donné son feu vert le 11 janvier à plus de 1.100 logements.Les chiffres du Conseil de Yesha révèlent une surreprésentation de la population ultra-orthodoxe parmi les colons.Les deux plus grandes colonies sont peuplées dans l'immense majorité d'ultra-orthodoxes, c'est-à-dire de juifs observant scrupuleusement les règles du judaïsme dans tous les aspects de la vie quotidienne. Il s'agit de Modiin Ilit, à l'ouest de Ramallah, avec 70.119 habitants, et Beitar Ilit, au sud de Jérusalem, avec 56.485 habitants.Les ultra-orthodoxes représentent environ 10% de toute la population israélienne.La troisième colonie la plus peuplée de Cisjordanie est Maalé Adoumim, à l'est de Jérusalem, avec 40.996 habitants formant une population hétérogène.La colonisation est illégale au regard du droit international. Elle est considérée par une grande partie de la communauté internationale comme faisant obstacle à la paix entre Israéliens et Palestiniens, ce que conteste le gouvernement israélien.Entre la Cisjordanie et Jérusalem-Est, plus de 600.000 colons israéliens vivent une coexistence souvent conflictuelle avec près de trois millions de Palestiniens.Non seulement la colonisation rogne les terres sur lesquelles les Palestiniens aspirent à former un Etat, mais en fragmentant la continuité des territoires, elle menace de rendre impossible la création d'un tel Etat, disent ses détracteurs.(©AFP / 23 janvier 2018 17h32)