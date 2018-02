Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Neuchâtel, le 5 février 2018 (OFS) - Le 6 septembre 2017, on dénombrait 477 mineurs placés en dehors de leur famille après avoir commis une infraction, soit 1,5% de plus qu'en 2016. Le même jour, 6863 adultes étaient détenus dans un établissement d'exécution des peines et des mesures, soit 1% de moins qu'un an plus tôt. Le taux d'occupation des établissements dans les cantons latins (107%) dépassait de 20 points celui relevé par le Concordat de la Suisse centrale et du Nord-Ouest et de 27 points celui observé en Suisse orientale. Ces chiffres proviennent du dernier relevé de l'Office fédéral de la statistique (OFS) sur la privation de liberté et l'exécution des sanctions des mineurs.(Admin.ch / 06.02.2018 13h14)(Admin.ch / 06.02.2018 13h14)