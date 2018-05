Le pétrole recule en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la baisse, mercredi en Asie, les marchés redoutant un possible assouplissement des limitations de production par l'Opep et ses partenaires, au premier rang desquels la Russie.Vers 04H45 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juillet, cédait 8 cents à 66,65 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juillet également, reculait de 27 cents à 75,12 dollars.Ryad et Moscou ont annoncé vendredi qu'ils pourraient assouplir les limitations de production de brut décidées par un certain nombre de producteurs autour de l'Opep, et ce pour compenser les baisses de production au Venezuela et l'impact des sanctions américaines contre ce pays et contre l'Iran."La question du rééquilibrage de production par l'Opep demeure le principal facteur et continuera de l'être jusqu'à la réunion de l'Opep à Vienne le mois prochain", a déclaré Stephen Innes, de OANDA.Les experts estiment aussi que les investisseurs sont influencés par les nouvelles tensions commerciales entre Pékin et Washington et par la crise politique en Italie, troisième économie de l'Union européenne."Les eurosceptiques, et peut-être les +Italexiteers+, semblent avoir le vent en poupe, et les marchés s'inquiètent d'une nouvelle crise existentielle au sein de l'Union européenne", a expliqué Greg McKenna, d'AxiTrader.str/el/jac/spi(AWP / 30.05.2018 07h13)