Le pape invite à la proximité avec tous les catholiques chinois

Le pape François a invité mercredi les catholiques à être "spirituellement unis à tous les fidèles catholiques qui vivent en Chine", au moment où le Saint-Siège tente de se rapprocher du régime communiste chinois.Cet appel a été lancé à l'occasion de la journée internationale de prière avec les catholiques de Chine, le 24 mai, instituée en 2011. En cette journée, la Vierge est particulièrement vénérée dans le sanctuaire de Sheshan à Shangaï, en Chine."Pour eux nous prions la Madone, pour qu'ils puissent vivre la foi avec générosité et sérénité", a déclaré le pape à l'issue de son audience du mercredi. S'adressant aux fidèles chinois, il a ajouté: "l'Eglise universelle prie avec vous et pour vous".Le Vatican tente avec difficulté de conclure un accord historique avec la Chine communiste sur la question épineuse de la nomination des évêques. Le Saint-Siège a décidé de reconnaître prochainement sept prélats nommés unilatéralement par le régime de Pékin, une décision contestée alors que beaucoup de prélats sont persécutés par le régime chinois.Les quelque 12 millions de catholiques chinois sont déchirés entre deux obédiences: une Eglise "patriotique" dirigée par le régime et une Eglise clandestine qui ne reconnaît que l'autorité du pape.Le Vatican et la Chine n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1951.(©AFP / 23 mai 2018 12h25)