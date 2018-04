Le pape invite les responsables chrétiens du Moyen-Orient en juillet

Le pape François a invité les resonsables chrétiens du Moyen-Orient à un dialogue pour favoriser la paix dans cette région, à l'occasion d'une rencontre le 7 juillet à Bari au sud-est de l'Italie, a annoncé mercredi le Vatican."Le Saint-Père se rendra à Bari, fenêtre sur l'Orient (...) pour une journée de réflexion et de prières sur la situation dramatique du Moyent-Orient", a précisé un communiqué du Vatican.Lors de cettre rencontre oeucuménique pour la paix, "il invitera les chefs des Eglises et communautés chrétiennes", ajoute le texte.Le pape François a fait part à plusieurs reprises de sa préoccupation pour le Moyen-Orient et la Syrie en particulier, ainsi que pour les communautés chrétiennes particulièrement menacées dans cette région.Début avril, le pape argentin avait ainsi lancé un appel pour que cesse "l'extermination en cours" en Syrie et proné la "réconciliation" en Terre sainte.(©AFP / 25 avril 2018 14h53)