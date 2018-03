Le pape parle de "solidarité entre les peuples" avec le chancelier autrichien

Le pape François a évoqué avec le chancelier conservateur autrichien Sebastian Kurz, qu'il a reçu lundi au Vatican, "la nécessité de la solidarité entre les peuples", a annoncé le Saint-Siège dans un communiqué.Allié au parti d'extrême droite FPÖ au sein du gouvernement, Sebastian Kurz, comme ses voisins de l'Est, refuse d'accueillir des quotas de réfugiés au nom de la solidarité européenne.Au cours de discussions qualifiées de "cordiales", le jeune chancelier de 31 ans et le pape ont évoqué "la contribution du pays au sein de l'Union européenne et la nécessité de la solidarité entre les peuples", a précisé le Saint-Siège.Les deux hommes ont aussi parlé de "la paix, du désarmement nucléaire et des migrations" au cours d'un entretien de 35 minutes, a-t-on ajouté de même source.Le chancelier, accompagné du maire de Salzbourg, a invité le pape à participer aux célébrations prévues fin 2018 dans cette ville autrichienne pour les 200 ans du chant traditionnel de Noël "Douce nuit, sainte nuit", a-t-il précisé sur son compte Twitter.Le jeune dirigeant s'est montré admiratif de "la personnalité impressionnante" du pape, avec qui il a dit partager le souhait d'un monde "sans armes nucléaires".(©AFP / 05 mars 2018 17h03)