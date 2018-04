Le pape "profondément touché" par la mort du petit Alfie

Le pape François s'est dit "profondément touché" samedi par la mort du petit Alfie Evans, le bébé britannique en état semi-végétatif, mort après une longue bataille judiciaire de ses parents pour obtenir en vain la poursuite de son traitement contre l'avis des médecins."Je suis profondément touché par la mort du petit Alfie. Aujourd'hui, je prie spécialement pour ses parents, alors que Dieu l'accueille tendrement dans ses bras", a écrit le pape sur son compte Twitter.La justice britannique avait rejeté mercredi un dernier recours des parents d'Alfie, Kate James et Tom Evans qui, forts du soutien du pape et du gouvernement italien, demandaient de pouvoir poursuivre le traitement de leur enfant en Italie où des hôpitaux avait proposé de l'accueillir.Le pape François s'était personnellement impliqué en faveur du garçonnet, lançant plusieurs appels pour le maintien en vie du bébé et recevant en audience privée Tom Evans.(©AFP / 28 avril 2018 15h17)