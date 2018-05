Le pape va créer 14 nouveaux cardinaux, dont le patriarche des chaldéens d'Irak

Le pape François a annoncé dimanche la tenue d'un consistoire le 29 juin au cours duquel il va créer quatorze nouveaux cardinaux, parmi lesquels le patriarche de l'Eglise catholique chaldéenne d'Irak, Mgr Louis Raphaël Sako.En cas de conclave, onze d'entre eux (les moins de 80 ans) pourront participer à l'élection du successeur de François."Je suis heureux d'annoncer que le 29 juin aura lieu un consistoire pour la création de quatorze nouveaux cardinaux. Leur provenance exprime l'universalité de l'Eglise", a déclaré le pape, en créant la surprise juste après la prière traditionnelle de la Pentecôte prononcée depuis le palais apostolique sur la place Saint-Pierre.Parmi les futurs cardinaux électeurs figure Mgr Louis Raphaël Sako, 69 ans, patriarche de l'Eglise catholique chaldéenne (Irak), qui rencontre souvent le pape et s'exprime publiquement sur la souffrance des fidèles de son pays. Cet érudit polyglotte né en Irak, qui a notamment obtenu un doctorat d'histoire de la Sorbonne, avait été élu patriarche de cette église orientale en 2013.De passage à Paris en mars, le patriarche avait évoqué un "espoir fragile" de paix en Irak, alors que selon lui un tiers des familles chrétiennes du nord du pays ont pu regagner leur terre après la débâcle du groupe Etat islamique (sur les 1,5 million de chrétiens présents avant la chute du régime de Saddam Hussein en 2003).Fin 2016, le pape François avait déjà fait un choix original en notamment cardinal Mario Zenari, le "nonce apostolique" (ambassadeur du pape) en Syrie, autre pays "martyr" au coeur de ses préoccupations. De telles promotions donnent plus de poids aux représentants de l'Eglise dans des pays où les chrétiens sont en danger.Trois futurs cardinaux, tous Européens, ont des fonctions au sein du Vatican, ce qui va à contre-courant de précédents consistoires mais donne des indices sur les proches alliés du pape.Il s'agit du jésuite espagnol Mgr Luis Ladaria Ferrer, 74 ans, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi (gardien du dogme) depuis juillet dernier, l'Italien Mgr Angelo Becciu, 70 ans en juin, substitut aux Affaires générales de la Secrétairerie d'Etat, Mgr Konrad Krajewski, 54 ans, aumônier responsable des oeuvres de charité du pape. Est également promu l'Italien Mgr Angelo De Donatis, 64 ans, vicaire du diocèse de Rome.Deviendront aussi cardinaux Mgr Joseph Coutts, archevêque de Karachi (Pakistan), Mgr Antonio dos Santos Marto, évêque de Leiria-Fatima (Portugal), Mgr Perdo Barreto, archevêque de Huancayo (Pérou), Mgr Désiré Tsarahazana, évêque de Toamasina (Madagascar), Mgr Giuseppe Petrocchi, archevêque de L'Aquila (Italie) et Mgr Thomas Aquinas Manyo, archevêque d'Osaka (Japon).Le Pakistan, le Japon et Madagascar étaient dépourvus de cardinaux depuis les décès de trois prélats occupant cette fonction.Le pape a aussi choisi trois hommes "qui se sont distingués par leur service à l'Eglise" mais ne seront pas des électeurs en raison de leur âge. Il s'agit de Mgr Sergio Obeso Rivera, archevêque émérite de Xalapa (Mexique), Mgr Toribio Ticona Porco, prélat émérite de Corocoro (Bolivie) et le père missionnaire espagnol et auteur de livres Aquilino Bocos Merino.Le pape François façonne progressivement un collège de cardinaux à son image, moins européen, souvent engagé dans la paix ou la justice sociale.Chaque nouveau "prince de l'Eglise" s'agenouillera le 29 juin dans la basilique Saint-Pierre devant le pape pour recevoir sa "barrette" pourpre, une coiffe ecclésiastique en forme de toque quadrangulaire, ainsi qu'une bague.Selon un décompte du site spécialisé Vatican Insider, à l'issue de cette cérémoinie, la majorité des cardinaux électeurs auront été choisis directement par le pape argentin, soit 59 cardinaux sur 125. Le college des cardinaux compte au total 227 prélats.(©AFP / 20 mai 2018 16h31)