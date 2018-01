Le partenariat Huawei-ATT tombe à l'eau, Pékin dénonce un blocage "protectionniste"

FCC - FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA

ALIBABA GROUP HOLDING

BEST BUY

AMAZON.COM

MONEYGRAM INTERNATIONAL

Pékin - Un partenariat entre le fabricant chinois de smartphones Huawei et l'opérateur américain ATT apparaît être tombé à l'eau, des élus américains ayant notamment dénoncé des risques "d'espionnage" -- ce qui a conduit Pékin à dénoncer jeudi une "montée du protectionnisme" aux Etats-Unis.L'échec apparent du partenariat entre ATT et Huawei intervient peu après le blocage par Washington, début janvier, du rachat du spécialiste américain des transferts d'argent MoneyGram par une firme financière chinoise affilié au géant de l'e-commerce Alibaba.Huawei, 3e fabricant mondial de smartphones, était en pourparlers avec le géant américain des télécoms ATT pour distribuer la nouvelle version de son Mate 10 Pro, l'occasion pour lui de pénétrer en masse le marché américain.Mais ATT s'est retiré des discussions, a affirmé mardi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.Or, ce projet avait déjà suscité l'opposition de plusieurs élus du Congrès, qui avaient estimé que Huawei "posait une menace pour la sécurité des Etats-Unis", selon une lettre du 20 décembre au président de la Commission fédérale des communications américaines (FCC), Ajit Pai.Les élus y soulignaient que les commissions du renseignement du Congrès "sont depuis longtemps préoccupés par l'espionnage venant de Chine, et particulièrement par le rôle de Huawei", en raison des rapports mis en lumière du fabricant de smartphones "avec le Parti communiste chinois, ainsi qu'avec les services de sécurité et de renseignement chinois".Le groupe chinois a certes annoncé mardi le lancement commercial de son smartphone dernier-né aux Etats-Unis en le distribuant, déverrouillé, via Amazon ou à travers la chaîne de magasins d'électronique Best Buy.Mais il lui sera plus difficile de toucher le marché faute d'accord avec un opérateur téléphonique.Le partenariat entre Huawei et ATT "est une pure coopération commerciale", a fait valoir jeudi le porte-parole du ministère chinois du Commerce Gao Feng, lors d'une conférence de presse."Nous avons remarqué que le protectionnisme commercial s'accroît aux Etats-Unis, et peut parfois dominer. (...) La Chine s'oppose à toute forme de protectionnisme dans les échanges et investissements", a-t-il poursuivi.Géant des équipements télécoms fondé par un ex-ingénieur de l'armée chinoise, Huawei s'était déjà vu interdire l'accès à de vastes projets d'infrastructures aux Etats-Unis et en Australie pour des raisons invoquées de sécurité et des craintes d'espionnage.Le ministère chinois du Commerce a également "déploré" jeudi le blocage de l'acquisition de MoneyGram par le chinois Ant Financial."Nous ne nous opposons pas à ce que (les Etats-Unis) exercent une supervision normale des investissements étrangers, mais nous nous alarmons de la tendance à édifier des +barrières invisibles+ sous le prétexte de (préserver la) +sécurité nationale+", s'est énervé M. Gao.Selon la presse, le rachat de MoneyGram avait été bloqué par le gouvernement américain en raison d'inquiétudes sur la sécurité des données personnelles et sur le contrôle des transactions.Dans ce contexte, Pékin appelle Washington à "agir concrètement pour créer un environnement d'investissement équitable, juste, ouvert et prévisible" pour les firmes chinoises, a martelé Gao Feng.Les tensions s'intensifient entre les deux premières puissances économiques et depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, Washington se montre bien plus réticent envers les acquisitions chinoises.Le président milliardaire dénonce volontiers le déséquilibre des échanges sino-américains et Washington multiplie les enquêtes sur les pratiques commerciales du régime communiste, accusé d'avantager ses entreprises.vmt-jug/ehl/psb(©AFP / 11 janvier 2018 07h58)