Le patron d'Airbus espère finaliser l'accord avec Bombardier l'été prochain

Le PDG du groupe Airbus, Tom Enders, a indiqué mardi à Toulouse qu'il espérait finaliser l'été prochain l'accord avec le Canadien Bombardier relatif au programme d'avions de la Série C."Le processus est en cours (...) nous sommes en avance sur le programme. Nous sommes confiants que nous pouvons finaliser en été", a dit M. Enders en recevant le Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, sur le site toulousain de l'avionneur européen.Les constructeurs attendent, pour finaliser cet accord, le feu vert des pays concernés, a-t-on indiqué de source proche d'Airbus.En octobre, Airbus et Bombardier se sont alliés dans les moyen-courriers, l'accord offrant à Airbus 50,01% des parts dans le programme CSeries du groupe canadien. Cette gamme est composée de deux appareils, le CS100 et le CS300, deux mono-couloirs de respectivement 100 et 160 places.M. Enders a assuré qu'il y avait un marché pour cet avion, estimé selon le patron d'Airbus à 4.000 avions au niveau mondial dans les 20 prochaines années, selon une estimation basse, et jusqu'à 6.000 avions."Nous avons l'intention de capter la majorité de ce marché avec le CSerie", a poursuivi M. Enders.Cette transaction entre Airbus et Bombardier "est une très bonne nouvelle pour le Québec", a assuré de son côté Philippe Couillard, qui s'exprimait après avoir visité la chaîne d'assemblage de l'A380, le super jumbo d'Airbus.Lors d'un point de presse informel, M. Couillard a assuré que cette transaction était "la seule issue qui permet d'avoir un avenir viable pour la Série C".C'est "une grande nouvelle pour le secteur aéronautique du Québec. Cela va permettre de donner un horizon de milliers d'appareils plutôt qu'un horizon excessivement incertain", a-t-il déclaré."L'avenir de la Série C juste autour de Bombardier ne permettait pas d'affronter le marché mondial", a encore dit M. Couillard, rappelant qu'Airbus fournissait "toute sa force de vente" au service de Bombardier.M. Couillard s'est félicité qu'Airbus organise le prochain congrès de ses fournisseurs à Montréal, en octobre.Les achats d'Airbus auprès de fournisseurs canadiens s'élèvent à 693 millions d'euros, soit un milliard de dollars canadiens, 50% de ces volumes se faisant avec le Québec.Jeudi, M. Couillard sera reçu à Matignon par le Premier ministre, Edouard Philippe, pour la 20e Rencontre alternée des Premiers ministres destinée à approfondir les liens entre la France et le Québec.(©AFP / 06 mars 2018 16h27)