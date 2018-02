Le patron de Deutsche Telekom prolongé de 5 ans

DEUTSCHE TELEKOM

Francfort - Le géant allemand des télécommunications Deutsche Telekom a prolongé de cinq années le mandat de son patron actuel, Tim Höttges, a-t-il annoncé mercredi soir à la veille de l'annonce de son bilan financier de 2017."Tim Höttges a fait un excellent travail depuis son arrivée à la tête du groupe en 2014. Il a ramené Deutsche Telekom sur une trajectoire de croissance et en a fait à nouveau l'entreprise leader des télécommunications en Europe", a déclaré Ulrich Lehner, président du conseil de surveillance, dans un communiqué publié après la séance de la Bourse de Francfort.Le groupe de Bonn a également nommé Christian Illek au poste de directeur financier à compter du 1er janvier 2019.Actuellement chef du personnel, M. Illek va remplacer l'actuel directeur financier, Thomas Dannenfeldt, qui a indiqué vouloir quitter le groupe à la fin de l'année après y a voir passé 26 années.Deutsche Telekom joue la carte de la stabilité à sa tête au moment de dévoiler jeudi ses résultats de l'année 2017, qui s'annoncent favorables.En novembre dernier, il a relevé ses prévisions annuelles grâce à ses activités américaines et ce malgré une opportunité de fusion ratée de sa filiale T-Mobile avec son concurrent local Sprint.Le groupe misait alors pour 2017 sur un excédent brut d'exploitation (Ebitda) situé entre 22,4 et 22,5 milliards d'euros. Les dernières estimations d'analystes interrogés par le prestataire de services financiers Factset portent sur un gain opérationnel de 22,6 milliards d'euros.Le bénéfice net est attendu par ce même panel à 4,0 milliards d'euros, contre 2,67 milliards en 2016 à cause d'une provision de 2,2 milliards d'euros sur sa participation dans le britannique BT, dans le sillage du vote sur le Brexit.jpl/az(©AFP / 21 février 2018 17h23)