Le patron de Facebook reconnaît des "erreurs"

FACEBOOK

San Francisco - Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a reconnu mercredi des "erreurs" et promis de faire mieux après la révélation de l'utilisation indue de données personnelles de millions d'utilisateurs par la firme britannique Cambridge Analytica.Facebook a "fait des erreurs", a-t-il indiqué, dans ses premiers commentaires sur cette affaire, se disant "responsable de ce qui se passe" sur Facebook et promettant de permettre aux usagers de mieux contrôler l'usage de leurs données personnelles."Il y a encore à faire, nous devons aller plus vite et le faire", a-t-il écrit sur sa page personnelle du réseau social."Nous avons la responsabilité de protéger vos données et si nous ne pouvons pas le faire, nous ne méritons pas de vous servir", a-t-il aussi écrit, ajoutant que le groupe allait examiner de près les applications présentes sur Facebook pour s'assurer qu'elles n'abusent pas des données personnelles.Facebok est au coeur d'un scandale retentissant après la révélation le week-end dernier que Cambridge Analytica avait utilisé des données personnelles des utilisateurs de Facebook via une application de tests psychologiques pour les utiliser à des fins politiques.jc/jld/pb(©AFP / 21 mars 2018 20h15)