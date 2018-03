Le patron de Swiss Life a moins gagné l'année dernière

(ajoute détails sur salaires, précise revenus du CEO)Zurich (awp/ats) - Le directeur général (CEO) de Swiss Life a vu sa rémunération se tasser. Patrick Frost a touché au total 3,4 mio CHF pour 2017 en liquide, actions, versements pour la prévoyance professionnelle et bonus différés, en baisse de 10,5% sur un an, a indiqué mardi l'assureur zurichois dans son rapport annuel.L'ensemble de la direction a perçu au total près de 17 mio CHF au titre de l'exercice écoulé, un montant en repli de 1,7% comparé à 2016.M. Frost avait repris en août 2017 les rênes du groupe. Il s'était retiré en mars pour suivre un traitement médical sur plusieurs mois, après avoir été diagnostiqué d'un cancer des ganglions lymphatiques.Le président Rolf Dörig a reçu 1,2 mio CHF en numéraire et actions durant la période sous revue, un montant stable par rapport à 2016. L'ensemble du conseil d'administration a empoché 3,1 mio, un montant en progression de près de 2% sur un an.En comparaison avec certaines grandes banques et sociétés pharmaceutiques suisses, Swiss Life a une politique de rémunération de ses responsables plutôt modérée. Le directeur général de l'assureur Zurich Insurance a par exemple gagné 8,6 mio CHF en 2017.ats/al/rp(AWP / 20.03.2018 10h56)