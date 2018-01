Le patron de l'ONU appelle à "éviter la violence" en Iran

Nations unies (Etats-Unis) - Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à "éviter la violence" en Iran et demande que toute manifestation dans ce pays se déroule "d'une manière calme", a affirmé mercredi un porte-parole des Nations unies, Farhan Aziz Haq.Comme il l'avait déjà déclaré mardi, le patron de l'ONU, "préoccupé par les derniers développements en Iran", exhorte ses autorités "à respecter les droits à se rassembler pacifiquement et la liberté d'expression", a ajouté ce porte-parole.Antonio Guterres "déplore la perte de vies dans les manifestations", a aussi répété Farhan Aziz Haq pour le deuxième jour consécutif, lors du point-presse quotidien des Nations unies.Le deuxième communiqué en deux jours du secrétaire général de l'ONU est très légèrement plus appuyé. Il mentionne sa préoccupation face aux évènements, alors que la veille Antonio Guterres se bornait à indiquer qu'il "suivait attentivement" la situation en Iran.Dans la foulée de manifestations massives de soutien au régime, l'armée d'élite du pouvoir iranien a proclamé mercredi la fin du mouvement de contestation, qui a fait 21 morts et entraîné des centaines d'arrestations depuis une semaine.(©AFP / 03 janvier 2018 17h46)