Le patron de l'ONU se félicite de la réouverture d'une communication intercoréenne

Nations unies (Etats-Unis) - Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres se félicite de la réouverture d'un canal de communication entre les deux Corées, a indiqué mercredi un porte-parole des Nations unies.Antonio Guterres "salue la réouverture d'un canal de communication intercoréen", a dit Farhan Haq lors du point de presse quotidien des Nations unies. "C'est toujours un développement positif d'avoir un dialogue entre les Corées du Nord et du Sud".Le président en exercice de l'Assemblée générale de l'ONU, qui réunit 193 pays, le ministre slovaque des Affaires étrangères Miroslav Lajcak, s'en est aussi félicité dans un communiqué.Lors d'une rencontre mercredi avec l'ambassadeur nord-coréen à l'ONU, Miroslav Lajcak s'est déclaré "heureux de la disponibilité constructive de la Corée du Nord à entamer un dialogue avec la Corée du Sud, incluant une possible participation d'une délégation nord-coréenne aux jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang, ainsi qu'une réouverture d'un canal de communication".Cette rencontre avec le diplomate nord-coréen, Ja Song Nam, avait été demandée par ce dernier, indique le communiqué, sans préciser la teneur des propos de ce dernier.Les deux Corées ont remis en service mercredi un téléphone rouge transfrontalier fermé depuis 2016.Cette remise en service survient après une offre de dialogue de Séoul répondant à une main tendue du dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un, qui a évoqué une participation aux jeux olympiques d'hiver en février en Corée du Sud.L'ambassadrice américaine à l'ONU Nikki Haley a jugé mardi que ce dialogue ne serait qu'un simple "rafistolage" dès lors que l'armement nucléaire nord-coréen n'était pas abordé.La porte-parole du département d'Etat Heather Nauert a estimé que le dirigeant nord-coréen, avec ses ouvertures, "pourrait être en train de tenter d'enfoncer un coin" entre Séoul et Washington.(©AFP / 04 janvier 2018 02h26)