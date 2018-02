Le patron du football asiatique veut le retour des matches officiels en Irak

Bassora (Irak) - Le patron du football asiatique a plaidé mercredi pour que soit de nouveau autorisée la tenue de matches officiels en Irak, lors d'une rare visite dans ce pays et à deux semaines d'une décision cruciale de la Fifa à ce sujet."Le temps est venu de lever l'interdiction de recevoir des équipes étrangères pour des matches comptant pour des compétitions", a affirmé le cheikh Salman ben Ibrahim Al-Khalifa, président de la Fédération asiatique, lors d'une conférence de presse dans l'enceinte du stade de Bassora, dans le sud de l'Irak."Nous demandons à la Fifa de prendre cette décision et nous invitons les dirigeants de la Fifa à venir assister à des matches en Irak", a-t-il ajouté, en marge du match amical entre les équipes irakienne et saoudienne, qui s'est terminé sans incident par une victoire de l'Irak, 4 à 1.Le président de la Fifa, Gianni Infantino, invité par l'Irak à assister à la rencontre, n'a pas fait le déplacement.L'instance mondiale du football doit décider le 16 mars si elle lève ou non sa sanction, en place depuis les années 1990 et brièvement levée en 2012, mais de nouveau appliquée en raison des guerres et des violences qui se sont succédé dans le pays.A Bassora toutefois, les supporters irakiens semblent décidés à surmonter l'hostilité avec le voisin saoudien pour marquer l'événement, alors que l'équipe saoudienne n'a plus joué en Irak depuis près de 40 ans.Abbas Hakim, 20 ans, a fait trois heures de route avec un groupe de sa ville de Nassiriya "parce que ce match est important". Aujourd'hui, dit-il, "l'Irak va affronter une équipe forte", sélectionnée pour la Coupe du monde 2018 en Russie, et "il faut être là pour la victoire".Hossam Nasser, lui, est venu de Bagdad, à quelque 500 km au nord-ouest de Bassora. Pour cet étudiant de 23 ans, "le monde entier surveille ce match (...) donc nous, le public irakien, devons être au rendez-vous".Partout dans la ville, hôtels et cafés sont bondés de supporters en tenue de sport, certains avec un drapeau de l'Irak sur les épaules.Plusieurs heures avant le match, les gradins de plus de 60.000 places se remplissaient déjà de milliers d'hommes --et de quelques femmes-- certains portant des tambourins, alors qu'émergeaient une poignée de drapeaux verts saoudiens.Les billets, vendus 5.000 dinars irakiens (3,4 euros), se sont tous écoulés selon les organisateurs, tandis que certains ont été revendus, parfois trois fois plus chers, au marché noir.La presse irakienne a salué l'événement, le quotidien indépendant al-Doustour titrant même "Les Verts, vous êtes chez vous", à l'adresse des joueurs saoudiens.(©AFP / 28 février 2018 18h48)