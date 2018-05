Le peso argentin continue de perdre pied, -6% lundi

Buenos Aires - Le peso argentin continue de perdre du terrain face au dollar : lundi, il a reculé de 6,16% à l'ouverture des marchés, portant à 19% la dépréciation de cette monnaie sud-américaine depuis fin mars.La course au dollar se poursuit sur la place financière argentine malgré les tentatives de la banque centrale de freiner le phénomène en relevant le taux d'intérêt de référence à 40%.Cette nouvelle baisse du peso intervient à la veille d'une opération importante : la Banque centrale de la république argentine (BCRA) va devoir régler pour 25 milliards de dollars de dettes.La dernière dévaluation importante du peso remonte à fin 2015 (environ 30%), lorsque le gouvernement de centre droit du président Mauricio Macri a aboli le contrôle des changes introduit par l'ex-présidente Cristina Kirchner et instauré une politique de change flottant.Lundi, le dollar s'échangeait contre 25,50 pesos. Dans les années 1990, le peso était à parité avec le dollar. Début 2013, les Argentins devaient débourser cinq pesos pour acheter un dollar.Le gouvernement argentin tarde à enrayer l'inflation, 25% en 2017, alors que son objectif était de la contenir à moins de 20% l'année dernière. En conséquence, les Argentins perdent confiance en leur monnaie et achètent des dollars, traditionnelle monnaie refuge dans la 3e économie d'Amérique latine.Des économistes argentins pensent que la BCRA va porter à 50% son taux de référence, pour convaincre les investisseurs d'opter pour des placements en peso.La banque centrale estime que la fuite de capitaux a atteint 35 milliards de dollars en 2017, du fait de l'épargne en devises hors des circuits bancaires, du départ de fonds d'investissement, du déficit commercial et des sommes dépensées à l'étranger par les touristes argentins.M. Macri a reçu le soutien de la directrice du FMI, Christine Lagarde, et, lundi, du président américain Donald Trump.Le président argentin a sollicité l'aide du FMI la semaine dernière et dépêché à Washington son ministre de l'Economie Nicolas Dujovne pour engager des conversations avec le Fonds monétaire international (FMI) afin d'obtenir un prêt dont le montant n'est pas encore connu.D'après la presse argentine, une réduction conséquente du déficit budgétaire sera dans la balance et le Fonds pourrait débloquer 30 milliards de dollars.(©AFP / 14 mai 2018 15h21)