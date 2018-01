Londres (awp/afp) - La référence américaine du pétrole, le WTI, a accentué ses gains mardi pour atteindre son plus haut niveau en séance depuis décembre 2014, porté par la baisse des réserves mondiales.Vers 16H50 GMT (17H50 HEC) le baril de "light sweet crude", ou WTI, s'est échangé pour 62,80 dollars, à son plus haut niveau depuis plus de trois ans.js/acd/eb(AWP / 09.01.2018 18h12)