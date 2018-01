Le pétrole à la baisse en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la baisse, vendredi en Asie, après avoir atteint des plus hauts de trois ans, mais l'élan demeure du fait de la demande américaine.Vers 04H45 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en février, reculait de 5 cents à 61,96 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en mars, cédait 6 cents à 68,01 dollars.Les prix du pétrole new-yorkais et londonien ont terminé jeudi en légère hausse et grimpé à leur plus haut niveau en clôture depuis décembre 2014, porté par la forte chute des stocks de brut aux Etats-Unis.Avec des raffineries fonctionnant à un rythme particulièrement élevé, les stocks de pétrole brut ont chuté plus fortement que prévu aux Etats-Unis la semaine se terminant au 29 décembre, reculant de 7,4 millions de barils selon un rapport hebdomadaire du département américain de l'Energie (DoE).Une baisse des réserves est le signe d'une forte demande au sein de la première économie au monde, ce qui a pour effet de soutenir les prix."Certains ont anticipé que le baril atteigne les 70 dollars, ce qui me semble un peu optimiste", a déclaré Oriano Lizza, de CMC Markets à Singapour.Les analystes attendent également de connaître le résultat d'une réunion au Conseil de sécurité vendredi sur l'instabilité en Iran qui avait été décidée par Washington.Sur des marchés pétroliers déjà nerveux, beaucoup se demandent si la situation iranienne ne finira pas par avoir des conséquences sur la production de brut de Téhéran."La question clé est de savoir si la production pétrolière sera touchée", a déclaré Sukrit Vijyakar, de Trifectra Consuntants.mba/jac/cro(AWP / 05.01.2018 06h21)