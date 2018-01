Le pétrole à la baisse en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la baisse, vendredi en Asie, après une flambée des cours qui a même entraîné brièvement le Brent au-dessus des 70 dollars pour la première fois en quatre ans.Vers 05H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en février, reculait de 19 cents à 63,61 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en mars, cédait 2 cents à 69,24 dollars.Les cours avaient encore grimpé jeudi, portés par une baisse des stocks américains de brut et des craintes de tensions entre l'Iran et les Etats-Unis.Le prix du Brent a même franchi la barre des 70 dollars en cours de séance, à 70,05 dollars.Greg McKenna, analyste chez AxiTrader, a estimé que les prix semblaient "un peu élevés pour le moment" et il a averti que la courbe du Brent était "raisonnablement proche de son niveau d'inversion".Stephen Innes, responsable de OANDA pour les secteurs Asie-Pacifique, a de son côté jugé que "le marché montrait finalement des signes d'une correction qui est anticipée".mba/jac/ple(AWP / 12.01.2018 06h19)