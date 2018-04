Le pétrole à la baisse en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la baisse, mercredi en Asie, après la publication d'estimations d'une hausse surprise des réserves américaines de brut.Vers 03h45 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en mai reculait de 14 cents à 65,37 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juin, cédait 25 cents à 70,79 dollars.La fédération privée American Petroleum Institute (API) a estimé mardi que les réserves américaines de brut avaient augmenté de 1,758 million de barils au cours de la semaine achevée au 6 avril, ce qui est interprétée comme une baisse de la demande en pétrole au sein de la première économie mondiale.Les marchés attendent désormais avec impatience la publication des données officielles du gouvernement américain."L'American Petroleum Institute a fait état d'une hausse surprise qui a temporairement enlevé un peu d'élan aux marchés", a déclaré Stephen Innes, analyste chez OANDA.Il a précisé qu'à l'inverse, les tensions au Proche-Orient avec les menaces de représailles américaines après l'attaque chimique présumée en Syrie imputée au régime de Bachar al-Assad continuaient de pousser les prix vers le haut."Il y a beaucoup de facteurs à l'oeuvre en ce moment. Il y a la confrontation entre les Etats-Unis et la Russie en Syrie, les Saoudiens qui tapent du poing sur la table au sujet de l'Iran, Israël qui mène des opérations en Syrie, peut-être une attaque américaine imminente", a énuméré Greg McKenna, d'AxiTrader.Les tensions commerciales semblent en revanche s'être apaisées. Washington et Pékin ont adopté mardi un ton résolument plus conciliant dans leur conflit commercial, le président américain Donald Trump remerciant son homologue chinois Xi Jinping pour son engagement à réduire les droits de douane sur des importations américaines."La baisse des tensions entre les Etats-Unis et la Chine fait que les courtiers portent désormais leur attention sur la géopolitique sans avoir à prendre en compte les risques de perturbations économiques mondiales liées à la guerre commerciale", a déclaré M. McKenna.bur-mba/jac/cn(AWP / 11.04.2018 06h16)