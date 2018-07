Le pétrole à la baisse en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la baisse, mardi en Asie, en raison d'inquiétudes quant à la surabondance de l'offre.Vers 04H15 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en septembre, cédait 39 cents à 69,74 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en septembre, reculait de 46 cents à 74,51 dollars.Les prix de l'or noir avaient grimpé lundi en raison, d'une part, des chiffres solides de la croissance américaine et, d'autre part, de la suspension des livraisons saoudiennes de brut par le détroit stratégique de Bab el-Mandeb après une attaque de rebelles yéménites."Les prix du brut ont augmenté en raison de l'enthousiasme des marchés face aux chiffres économiques robustes aux Etats-Unis et au potentiel de forte croissance de la demande en pétrole", a déclaré Benjanim Lu, analyste chez Phillip Futures à Singapour.Mais il a dans le même temps observé que "la hausse des niveaux de production de l'Opep et des Etats-Unis continuait de limiter les gains, au moment où les marchés oscillent entre les signaux encourageants concernant la demande, et les signaux inquiétants concernant l'offre".La firme américaine spécialisée Baker Hughes a annoncé que le nombre de puits en activité aux Etats-Unis avait augmenté de trois unités la semaine dernière, ce qui indique une hausse des activités de forage aux Etats-Unis.Les investisseurs guetteront mardi les estimations des réserves américaines de brut publiées par la fédération professionnelle American Petroleum Institute, avant les chiffres officiels du gouvernement américain le lendemain.Le niveau des réserves américaines est un baromètre toujours suivi du niveau de la demande au sein de la première économie mondiale.mba/jac/nas(AWP / 31.07.2018 06h41)