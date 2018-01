Le pétrole à la hausse en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la hausse, jeudi en Asie, atteignant un plus haut de deux ans et demi, en raison de l'instabilité en Iran et de la progression de l'activité dans le secteur manufacturier aux Etats-Unis.Vers 04H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en février, gagnait 28 cents à 61,91 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en mars, progressait de 12 cents à 67,96 dollars."La géopolitique joue a nouveau un rôle en raison de la guerre par procuration entre l'Iran et l'Arabie saoudite dans la région. La géopolitique est un facteur encore plus important du fait du mouvement de protestation en Iran", a expliqué Greg McKenna, analyste chez AxiTrader.L'impact de la situation iranienne pourrait s'aggraver encore si le président Donald Trump en profitait pour "réimposer des sanction à l'Iran et revenir sur l'accord conclu par la précédente administration qui avait permis à l'Iran de reprendre ses exportations de brut"."Cela retirerait beaucoup de barils du marché", a-t-il dit.Sukrit Vijayakar, de Trifecta Consultants, estime de son côté que la hausse des prix pourrait inciter les producteurs américains de schistes à inonder le marché, ce qui contrerait les effets des efforts de l'Opep pour lutter contre la surabondance de l'offre.Certains analystes estiment en outre que les prix sont dopés par la progression en décembre de l'activité dans le secteur manufacturier aux Etats-Unis.mba/jac/mf(AWP / 04.01.2018 05h23)