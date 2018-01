Le pétrole à la hausse en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole atteignaient des sommets de deux ans mardi en Asie, portés par les soubresauts géopolitiques et la réduction du nombre de puits en activité aux Etats-Unis.Vers 04H50 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en février, progressait de 48 cents à 62,21 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en mars, gagnait 41 cents à 68,19 dollars."Les cours du pétrole continuent de grimper à cause des incertitudes géopolitiques", a relevé Shane Chanel, analyste chez ASR Wealth Advisers à Sydney. "Le plus gros catalyseur pour une nouvelle hausse serait l'escalade des violences en Iran", important producteur de pétrole, a-t-il ajouté.Par ailleurs, selon la société américaine Baker Hughes, le nombre de puits de forage en activité aux Etats-Unis a reculé la semaine dernière de cinq unités, ce qui apaise quelque peu les craintes des investisseurs quant à l'augmentation de la production américaine de pétrole de schiste.Les analystes redoutent que la hausse des cours n'encourage les producteurs américains à augmenter leurs extractions.Les marchés attendent désormais les estimations des stocks hebdomadaires de brut américain de la fédération American Petroleum Institute.Lundi, le WTI a gagné 29 cents pour clôturer à 61,73 dollars sur le New York Mercantile Exchange.A Londres, le Brent a terminé à 67,78 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE), en hausse de 16 cents.el-ev/ggy(AWP / 09.01.2018 07h03)