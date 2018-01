Le pétrole à la hausse en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la hausse, lundi matin en Asie, des analystes se montrant plus optimistes quant aux perspectives des prix du brut en 2018.Vers 05H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en février, progressait de 17 cents à 64,47 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en mars, gagnait 3 cents à 69,90 dollars.Dans une note, des analystes de Bank of America Merrill Lynch ont revu à la hausse leurs estimations des prix du brut en 2018 pour qu'ils reflètent des conditions de marchés plus équilibrées.Bank of America Merrill Lynch prend en compte une demande à la hausse et un meilleur respect que prévu des réductions de production décidées par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires comme la Russie.La banque table sur un baril de Brent en moyenne à 64 dollars en 2018, contre une estimation précédente à 56 dollars. Le WTI devrait s'établir à 60 dollars, contre 52 dollars.Elle ajoute qu'elle s'attend à ce que l'Opep et la Russie adoptent une "approche progressive" de sortie de l'accord sur les réductions de production, qui avait été forgé pour soutenir les prix du brut, à un moment où les cours étaient plombés par la surabondance de l'offre.mba/jac(AWP / 15.01.2018 06h40)