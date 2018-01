Le pétrole à la hausse en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la hausse, mardi en Asie, à la faveur de déclarations encourageantes sur les baisses de production et d'une baisse du dollar.Vers 06H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en février, gagnait 40 cents à 63,97 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en mars, progressait de 37 cents à 69,40 dollars.A en croire les analystes, les investisseurs guettent tout particulièrement cette semaine les chiffres des réserves américaines de brut qui pourraient confirmer le regain de consommation aux Etats-Unis.La fédération privée American Petroleum Institute (API) publiera mardi ses données, un jour avant les chiffres officiels du gouvernement américain.Avtar Sandu, de Phillip Futures à Singapour, a expliqué que les cours étaient aussi soutenus par les déclarations de l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, qui a appelé dimanche à l'établissement d'un "cadre de coopération" à long terme entre les pays de l'Opep et ceux non membres du cartel pour soutenir les prix du brut.Parlant à la presse avant une réunion ministérielle Opep/non Opep à Mascate, le ministre saoudien de l'Energie Khaled Al Faleh a déclaré: "Nous ne devons pas limiter nos efforts (à des quotas de production) en 2018. Nous devons parler d'un cadre pour notre coopération à long terme".Greg McKenna, d'AxiTrader, a aussi souligné l'impact de la baisse du billet vert.Tout recul de la devise américaine rend le pétrole, libellé en dollar, plus attractif pour les investisseurs utilisant d'autres devises, ce qui fait mécaniquement monter la demande."Ce matin, tout tient au dollar", a-t-il dit.mba/jac/spi(AWP / 23.01.2018 07h17)