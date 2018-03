Le pétrole à la hausse en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la hausse, mardi en Asie, sous l'effet d'informations sur une baisse des réserves américaines de brut et d'un regain d'optimisme des marchés quant aux efforts internationaux pour soutenir les prix.Vers 05h00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en avril, gagnait 13 cents à 62,70 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en mai, prenait 10 cents, à 65,64 dollars.Le fournisseur de données Genscape a fait état d'une baisse de 600.000 barils à Cushing (Oklahoma), où les réservoirs sont à leur plus bas niveau depuis 2014. Cette baisse suggère une forte demande au sein de la première économie mondiale."Les prix du brut ont grimpé de façon importante dans la nuit après les informations sur une baisse des réserves sur le site de Cushing", a déclaré Stephen Innes, analyste chez OANDA.Les cours ont également été encouragés par des commentaires des principaux producteurs qui se rencontrent cette semaine à une conférence annuelle à Houston, selon les experts.Cette rencontre doit se pencher sur la situation de l'offre, surabondante du fait de la hausse de la production américaine de pétrole de schistes qui menace les efforts de l'Opep et de ses partenaires, dont la Russie, pour soutenir les prix.str/mba/jac/ple(AWP / 06.03.2018 06h24)