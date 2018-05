Le pétrole à la hausse en Asie

Hong Kong - Les cours du pétrole étaient orientés à la hausse, mardi en Asie, après des propos du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu qui a affirmé que son pays disposait de nouvelles "preuves concluantes" d'un programme secret iranien pour se doter de l'arme nucléaire.Vers 04h30 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juin, progressait de 19 cents à 68,76 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison juillet, gagnait 18 cents à 74,87 dollars.Le président américain Donald Trump a une nouvelle fois dénoncé lundi "l'horrible" accord sur le nucléaire iranien à l'approche de sa décision, très attendue, sur le devenir de ce texte négocié par son prédécesseur Barack Obama.M. Trump menace depuis des mois de sortir les Etats-Unis de cet accord qu'il juge mauvais et les craintes sont grandes parmi les partisans de l'accord qu'il ne passe à l'acte à l'expiration le 12 mai de l'ultimatum qu'il a donné aux Européens pour obtenir des concessions iraniennes, ce à quoi Téhéran s'oppose.Les cours du pétrole ont grimpé ces derniers temps sur les spéculations d'une dénonciation américaine de l'accord et d'une reprise de sanctions américains contre l'Iran qui auraient pour conséquences de diminuer l'offre d'or noir."Les propos de Netanyahu n'augmentent pas seulement le risque que les Etats-Unis se retirent de l'accord, ils font planer le spectre d'une action militaire israélienne contre les installations nucléaires iraniennes", a déclaré dans une note Stephen Innes, d'Oanda."Comme on pouvait s'y attendre, la rhétorique se durcit à l'approche de l'ultimatum du 12 mai", a-t-il ajouté.(©AFP / 01 mai 2018 05h12)