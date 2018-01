Le pétrole aidé à New York par une baisse des forages aux Etats-Unis

New York (awp/afp) - Le prix du pétrole new-yorkais montait légèrement à l'ouverture lundi, aidé par une baisse du nombre de puits de forage en activité aux Etats-Unis dans un marché gardant un oeil sur la situation en Iran.Vers 14H15 GMT, le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, la référence américaine, gagnait 21 cents et s'échangeait à 61,65 dollars sur le New York Mercantile Exchange.Le baril est monté la semaine dernière jusqu'à son plus plus haut niveau en clôture depuis décembre 2014. Et certains analystes redoutent que la hausse du prix du brut ne pousse les producteurs américains à augmenter la production.Or une augmentation des extractions aux Etats-Unis aurait pour conséquence de contrebalancer les effets de l'accord entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et d'autres producteurs comme la Russie visant à réduire l'offre et soutenir ainsi les prix.Mais ces craintes ont été apaisées par les statistiques dévoilées par la société américaine Baker Hughes vendredi, qui ont montré que le nombre de puits de pétrole actifs aux Etats-Unis avait diminué de cinq à 742 au cours de la semaine qui s'est achevée vendredi, signe d'une baisse de la production à venir.Les acteurs du marché continuent par ailleurs de surveiller les troubles en Iran après une vague de manifestations ayant fait au moins 21 morts."Les contestations la semaine dernière sont, relativement parlant, restées mesurées, même après les prières de vendredi", a souligné John Kilduff d'Again Capital. "Mais la situation reste fragile et les acteurs du marché du pétrole restent aux aguets de toute nouvelle étincelle pouvant ranimer les protestations", a-t-il ajouté.La poursuite des troubles en Iran pourrait notamment pousser le président américain Donald Trump à restaurer des sanctions contre Téhéran "qui feraient flamber le pétrole", a estimé Stephen Innes, responsable du trading pour l'Asie-Pacifique chez Oanda.L'Iran a mis en garde lundi la communauté internationale sur une possible sortie des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, ayant assuré auprès de l'agence officielle iranienne Irna que le pays s'était "préparé à tous les scénarios".L'accord de juillet 2015 conclu entre l'Iran et le Groupe des Six (Allemagne, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie) a en effet permis de lever une partie des sanctions internationales imposées à l'Iran en échange de garanties apportées par la République islamique sur le caractère exclusivement civil de son programme nucléaire.Donald Trump dénonce régulièrement l'accord et a refusé à la mi-octobre de le "certifier" en le qualifiant de "l'un des pires" jamais conclus par les États-Unis. Il avait néanmoins accepté de renouveler la suspension des sanctions américaines contre le programme nucléaire de l'Iran et a jusqu'à vendredi pour dire s'il souhaite continuer sur cette voie ou non.bur-jum/jld/nas(AWP / 08.01.2018 15h31)