Le pétrole au plus haut depuis trois ans, entre dollar faible et baisse des

stocksLondres (awp/afp) - Les cours du pétrole repoussaient encore jeudi en fin d'échanges européens leur plus haut niveau depuis plus de trois ans, profitant de la dixième baisse hebdomadaire des stocks américains de brut et du bas niveau du dollar.Vers 17H00 GMT (18H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars valait 70,88 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 35 cents par rapport à la clôture de mercredi.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance prenait 44 cents à 66,05 dollars.Vers 14H00 GMT, le Brent a touché 71,28 dollars et le WTI 66,66 dollars, à leur plus haut niveau depuis décembre 2014."Il est évident que la baisse continue des stocks américains de brut et la faiblesse du dollar américain ont permis au pétrole d'effacer ses pertes de la semaine dernière", a commenté Tamas Varga, analyste chez PVM.Les stocks de pétrole brut ont affiché leur dixième semaine consécutive de baisse aux Etats-Unis la semaine dernière, selon des chiffres publiés mercredi par le département américain de l'Energie (DoE).Cette baisse des stocks américains rassure au moins à court terme les investisseurs, qui s'inquiètent de voir la production américaine augmenter.La semaine dernière, les Etats-Unis ont produit 9,88 millions de barils par jour, le plus haut niveau observé depuis que ces données ont commencé à être compilées en 1983."Nous nous attendons à une hausse de la production mondiale, avec des puits plus efficaces et plus nombreux aux Etats-Unis et une augmentation des exportations d'autres pays non membres de l'Opep", ont estimé les analystes de Marex Spectron.L'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) et dix autres producteurs limitent actuellement leur production afin de rééquilibrer le marché, un effort qui devrait durer au moins jusqu'à fin 2018.Par ailleurs, le dollar est affaibli par des propos tenus mercredi à Davos par le secrétaire américain au Trésor, qui a loué le niveau bas du billet vert.Les investisseurs utilisant d'autres devises pour acheter des barils, dont le prix est fixé en dollar, ont donc saisi l'occasion.js/acd/eb(AWP / 25.01.2018 18h04)