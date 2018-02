Le pétrole baisse, le marché renoue avec la prudence

Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole cédaient du terrain lundi en fin d'échanges européens alors que les investisseurs délaissaient les actifs les plus risqués et craignaient que la hausse de la production américaine ne continue.Vers 17H00 GMT (18H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril valait 68,17 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 41 cents par rapport à la clôture de vendredi.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de mars cédait 54 cents à 64,91 dollars.Le Brent a atteint vers 14H40 GMT 67,51 dollars, à son plus bas depuis près d'un mois."La chute des prix est liée à un sentiment de déprime assez généralisé. Les marchés boursiers mondiaux sont sous pression, confirmant que la forte hausse des prix ces dernières semaines était principalement liée à l'optimisme ambiant", ont indiqué les analystes de Commerzbank.Les principaux indices de Wall Street évoluaient à nouveau en baisse lundi dans les échanges électroniques précédant l'ouverture, après une lourde chute enregistrée vendredi.L'indice vedette Dow Jones a affiché en fin de semaine dernière sa plus lourde chute sur une séance depuis juin 2016."Les marchés sont corrélés et le mouvement sur les actions influence (la baisse du pétrole). Tout comme l'attente d'une nouvelle hausse des stocks américains de pétrole cette semaine", a indiqué Matt Smith, de ClipperData, en référence au rapport hebdomadaire du département américain de l'Energie (DoE) attendu mercredi.Après dix semaines consécutives de baisse, les stocks de bruts américains ont enregistré une forte progression la semaine dernière, de 6,8 millions de barils.Facteur également baissier du cours du pétrole, une nouvelle progression vendredi du nombre hebdomadaire de puits de pétrole actifs aux Etats-Unis de 6 unités à 765 puits, un indicateur avancé de la production américaine.La hausse de cette production "devrait être confirmée" mardi dans le rapport mensuel sur les perspectives à court terme du marché de l'énergie, publié par l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA), a commenté M. Smith.Une relative hausse du dollar lundi face à un panier de six devises concurrentes faisait par ailleurs pression sur les cours.La hausse du billet vert rend plus onéreux, et donc moins attractifs, les achats d'or noir libellés dans la devise américaine pour les investisseurs munis d'autres devises.alb-js/pb(AWP / 05.02.2018 18h04)