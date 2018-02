Le pétrole baisse légèrement en Asie

Hong Kong (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient à la peine mardi en Asie dans l'attente de nouvelles données sur les stocks américains, malgré l'annonce la semaine dernière d'une baisse surprise de ces réserves et l'arrêt de la production dans un champ libyen.Vers 03H40 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en avril, perdait deux cents à 63,89 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, également pour livraison en avril, cédait cinq cents à 67,45 dollars.Les marchés attendent les estimations mardi de la fédération privée American Petroleum Institute sur les stocks hebdomadaires de brut, avant les données officielles mercredi de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA).Ces quinze derniers jours, les cours ont récupéré plus de la moitié des 12 pour cent perdus au début du mois, à cause des craintes sur la hausse de la production de pétrole de schiste américain.Dans son dernier rapport hebdomadaire, l'EIA a fait état la semaine dernière d'une baisse surprise de 1,6 million de barils des stocks de brut américain."Les réserves en baisse à Cushing continuent d'influencer les marchés tandis qu'une nouvelle perturbation de l'offre libyenne a fourni un élan supplémentaire", a commenté Stephen Innes, analyste chez Oanda, en référence au principal terminal américain dans l'Oklahoma."Les investisseurs attendent avec impatience les données américaines de cette semaine".Pour Benjamin Lu, analyste chez Phillip Futures à Singapour, le marché va continuer à faire preuve de prudence dans l'attente des rapports mensuels de l'EIA et de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole attendus en mars.Dans l'intervalle, "les marchés vont être très dépendants des niveaux de la production américaine, qui vont être un facteur crucial pour les cours à court terme".Les investisseurs craignent que la hausse de la production aux Etats-Unis ne réduise à néant les efforts de l'Opep et de ses partenaires pour rééquilibrer le marché au moyen d'un accord de limitation de la production, en vigueur jusqu'à fin 2018.Lundi, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI a gagné 36 cents pour clôturer à 63,91 dollars.A Londres, le Brent a terminé à 67,50 dollars, en hausse de 19 cents, sur l'Intercontinental Exchange (ICE).afp/rp(AWP / 27.02.2018 06h23)