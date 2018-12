Le pétrole canadien bondit après la baisse de production de l'Alberta

SUNCOR ENERGY

IMPERIAL OIL

CANADIAN NATURAL RESOURCES

CIBC - CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE

CENOVUS ENERGY

Ottawa - Les cours du pétrole canadien bondissaient lundi après la décision de l'Alberta d'imposer aux pétrolières actives dans cette province une baisse de 8,7% de leur production pendant un an à compter du 1er janvier pour faire monter les prix.L'indice du brut canadien (Canadian Crude Index), négocié à la Bourse de New York, progressait de 34% à 32,42 dollars vers 18H35 GMT, tandis que celui du Western Canadian Select (WCS), principal indice du brut lourd extrait des sables bitumineux de l'Alberta, gagnait près de 10% à 16,93 dollars.Entre engorgement des oléoducs nord-américains et surabondance de l'offre, quelque 35 millions de barils attendent actuellement en Alberta d'être exportés, a relevé dimanche le gouvernement albertain dans un communiqué.La Première ministre de l'Alberta Rachel Notley a annoncé une réduction de la production de pétrole de sa province de 325.000 barils par jour, en attendant que plus de capacités de transport soient disponibles, afin de réduire l'écart de prix entre le WCS et le WTI, principe indice du brut léger américain.Les grands groupes canadiens du secteur, qui sont à la fois producteur, raffineur et distributeur, comme Suncor ou Imperial Oil, s'étaient prononcés contre une baisse de leur production. Leurs actions évoluaient en légère baisse lundi en Bourse, tandis que celles des sociétés soutenant la baisse, comme Cenovus ou Canadian Natural Resources, gagnaient plus de 9%.Quatrième producteur mondial en 2017, le Canada extrait actuellement environ 4,8 millions de barils équivalent pétrole par jour, en majeure partie du brut lourd provenant des sables bitumineux de l'Alberta, un hydrocarbure non conventionnel très cher et polluant à extraire.La décision de l'Alberta devrait retrancher 0,2 point de croissance en rythme annualisé au produit intérieur brut du Canada pour le trimestre en cours, ainsi qu'au premier trimestre de l'an prochain, ont estimé les économistes de la banque CIBC dans une note.jl/sab/bh(©AFP / 03 décembre 2018 19h17)