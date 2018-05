Le pétrole continue d'avancer en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole continuaient de monter mardi en Asie, portés par les tensions au Moyen-Orient et un rapport de l'Opep jugé favorable.Vers 03H30 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juin, gagnait deux cents à 70,98 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juillet, prenait six cents, à 78,29 dollars.Selon le rapport mensuel de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), le cartel a une nouvelle fois pompé moins de brut que ne le lui permet l'accord de limitation de la production conclu fin 2016 avec dix autres producteurs.Le rapport suggère que l'excès d'offre mondiale a été quasiment absorbé, avec une demande revue à la hausse de 25.000 barils par jour, à 98,85 mbj.Le "Brent a nettement grimpé la nuit dernière, de 1,67%, le WTI étant un peu à la traîne, à plus 0,6%. Les deux contrats augmentent dans un contexte de tensions au Moyen-Orient et après le rapport de l'Opep", a déclaré Greg McKenna, analyste chez AxiTrader."Les marchés se focalisent sur la Syrie, l'Iran et Israël mais l'effondrement de la production de brut au Venezuela est un gros facteur dormant sur les marchés pétroliers".Après le retrait américain de l'accord nucléaire avec Téhéran, "le point chaud le plus significatif sont les violences qui ont éclaté dans la bande de Gaza en réaction à l'inauguration par les Etats-Unis de leur ambassade à Jérusalem", a relevé de son côté Stephen Innes, analyste chez Oanda."De manière générale, le marché est complètement tourné vers le nid de guêpes au Moyen-Orient, qui est une catastrophe potentielle".Lundi, le Brent a terminé à 78,23 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 1,11 dollar.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI a pris 26 cents à 70,96 dollars.el-ev/ab(AWP / 15.05.2018 05h50)