Le pétrole continue de baisser en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole continuaient de reculer vendredi en Asie, plombés par les propos du président américain Donald Trump sur un "dollar fort".Vers 04H40 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en mars, perdait 10 cents à 65,41 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, également pour mars, reculait de 14 cents, à 70,28 dollars.Les cours, qui avaient atteint des plus hauts de trois ans cette semaine, ont accusé le coup des propos de M. Trump sur sa volonté d'avoir un "dollar fort".Ce discours a contredit celui de son secrétaire au Trésor la veille et qui avait fait lourdement chuter le billet vert mercredi et jeudi durant la quasi-totalité de la séance.Toute hausse du dollar rend plus onéreux et donc moins attractifs les achats de matières premières libellés dans la devise américaine pour les investisseurs munis d'autres devises.Les marchés attendent désormais la publication des données sur le nombre de plateformes pétrolières en activité aux Etats-Unis.Jeudi, le WTI a perdu 10 cents pour clôturer à 65,51 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).Sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, le Brent terminé à 70,42 dollars, en recul de 11 cents.el-ev/cro(AWP / 26.01.2018 06h32)