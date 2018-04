Le pétrole continue de grimper en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole continuaient de grimper, jeudi en Asie, les investisseurs ignorant la hausse des réserves américaines de brut pour se concentrer sur les risques géopolitiques au Proche-Orient.Vers 04h00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en mai progressait de 32 à 67,14 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juin, gagnait 32 cents à 72,38 dollars.L'Agence américaine d'information sur l'énergie a fait état d'une hausse surprise de 3,3 millions de barils des stocks de brut aux Etats-Unis, confirmant les estimations de la Fédération privée American Petroleum Institute (Api).Ce genre d'annonce est a priori de nature à faire baisser les cours en ce qu'elle signale une baisse de la demande au sein de la première économie mondiale.Mais elle n'a en fait que très brièvement pesé sur les prix. Les analystes expliquent que les investisseurs se fondent surtout sur le regain d'instabilité au Proche-Orient.La tension entre Washington et Moscou sur la Syrie est encore montée d'un cran après l'avertissement lancé par Donald Trump d'un tir imminent de missiles en représailles à l'attaque chimique présumée près de Damas.Les cours du pétrole ont grimpé mercredi à leur plus haut niveau depuis décembre 2014. A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord a pris 1,02 dollar sur l'Intercontinental Exchange (ICE) pour terminer à 72,06 dollars. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) a gagné 1,31 dollar à 66,82 dollars."Les tensions au Proche-Orient suscitent des inquiétudes quant aux approvisionnements", a déclaré Oriano Lizza, de CMC Markets à Singapour."L'escalade et les provocations au Proche-Orient poussent les prix vers le haut", a déclaré Stephen Innes, analyste chez Oanda, estimant que le WTI pourrait dépasser les 70 dollars.mba/jac/dar(AWP / 12.04.2018 06h16)