Le pétrole continue de grimper en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole continuaient de grimper mercredi en Asie, portées par des estimations sur un déclin des stocks de brut américain et les inquiétudes sur de possibles ruptures d'approvisionnement au Moyen-Orient.Vers 04h20 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en mai prenait 31 cents à 66,83 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juin, gagnait 33 cents à 71,91 dollars.La fédération privée American Petroleum Institute a estimé que les stocks de brut américain avaient reculé d'un million de barils durant la semaine achevée le 13 avril. Le recul des stocks pousse les cours à la hausse car ils témoignent du renforcement de la demande chez le plus gros consommateur de brut mondial.Les analystes jugent cependant que les risques de perturbations de l'offre d'or noir dus aux tensions géopolitiques au Moyen Orient sont le plus gros facteur haussier à l'oeuvre."Les investisseurs se focalisent principalement sur le possible retour des sanctions contre l'Iran, ce qui ferait s'envoler les cours car ce pays est un acteur majeur de l'offre mondiale de brut", a déclaré Stephen Innes, analyste chez Oanda.Les marchés attendent désormais les chiffres officiels de l'Agence américaine d'information sur l'énergie sur les réserves et la production américaines qui doivent être publiés mercredi.La production américaine augmente, ce qui pourrait contrecarrer les efforts de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et d'autres producteurs comme la Russie pour stabiliser le marché.Mardi, le Brent a terminé à 71,58 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE), en hausse de 16 cents.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI a gagné 30 cents pour finir à 66,52 dollars.mba-ev/nas(AWP / 18.04.2018 06h58)