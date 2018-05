Le pétrole continue de grimper en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la hausse, jeudi en Asie, en raison d'une baisse des réserves américaines de brut et des risques de perturbation de l'offre iranienne et vénézuélienne.Vers 04H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juin, gagnait 24 cents à 71,73 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juillet, prenait 10 cents, à 79,38 dollars.L'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) a fait état mercredi pour la semaine qui s'est achevée le 11 mai d'un recul des stocks de brut aux Etats-Unis de 1,4 million de barils mais également d'une très forte baisse des réserves d'essence de 3,8 millions de barils.La baisse des réserves est interprétée comme le signe d'une plus forte demande au sein de la première économie mondiale."Le pétrole grimpe parce que les investisseurs portent leur attention sur le rapport de l'EIA qui a fait état d'une baisse inattendue", a déclaré Stephen Innes, analyste chez OANDA."Il est difficile d'imaginer que les prix reculent compte tenu des perturbations au Venezuela et en Iran et de du fait que nous ne sommes pas encore au temps fort de la consommation des automobilistes en juillet."Les experts expliquent que les prix demeurent soutenus par le dossier nucléaire iranien et les sanctions américaines contre le troisième producteur de l'Opep.Les cours sont également portés par les inquiétudes quant à la situation au Venezuela à l'approche des élections du 20 mai qui ont été qualifiées d'"escroquerie" et de "mascarade" par le vice-président Mike Pence.str/jac/ab(AWP / 17.05.2018 06h38)