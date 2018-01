Le pétrole continue de monter en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole continuaient de monter jeudi en Asie, favorisés par des estimations jugées positives sur les stocks de brut américain.Vers 05H30 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en février, prenait 25 cents à 64,22 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en mars, s'appréciait de 16 cents à 69,54 dollars.La fédération privée American Petroleum Institute (API) a estimé mercredi que les stocks de brut chez le plus gros consommateur au monde avait reculé de 5,121 millions de barils dans la semaine qui s'est achevée le 12 janvier, la septième baisse majeure en sept semaines.Ce recul est supérieur à la baisse de 3,588 millions de barils attendue par les marchés et témoigne d'une demande américaine solide."Cela confirme que les stocks se contractent à un rythme beaucoup plus rapide que prévu par les marchés", a déclaré Stephen Innes, analyste chez Oanda.Si le ministère américain de l'Energie (DoE) confirme la tendance jeudi, "le discours sur les tendances haussières de la demande s'en trouverait nettement conforté".Greg McKenna, analyste chez AxiTrader, ajoute que les investisseurs vont aussi être attentifs aux données sur la production américaine de pétrole de schiste.Les cours de l'or noir ont grimpé au cours des derniers mois, sous l'effet des efforts de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses dix partenaires, dont la Russie, qui se sont engagés à limiter leur production pour rééquilibrer le marché mondial.Mais les producteurs américains ne sont pas engagés dans cet accord et la hausse des cours pourrait inciter certains à accélérer leur production.Mercredi, le WTI a gagné 24 cents pour clôturer à 63,97 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).Sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, le Brent a terminé à 69,38 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres.str-mba-ev/cro(AWP / 18.01.2018 06h43)