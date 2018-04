Le pétrole continue de monter en Asie

Singapour (awp/afp) - Le pétrole continuait de monter en Asie jeudi, les inquiétudes sur un rétablissement des sanctions américaines contre l'Iran prenant le dessus sur la hausse inattendue des stocks aux Etats-Unis.Vers 05h00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juin, gagnait 35 cents à 68,40 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, également pour juin, prenait 45 cents à 74,45 dollars.D'après les chiffres hebdomadaires de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les réserves de brut et d'essence aux Etats-Unis ont progressé (+ 2,2 millions de barils pour ce qui est du brut).Les données font aussi état d'un nouveau record pour la production dans le pays, qui extrait maintenant plus d'or noir que l'Arabie saoudite.Mais les marchés préfèrent se concentrer sur les risques de perturbation de l'offre au Moyen Orient, expliquent les analystes.Téhéran et Moscou ont catégoriquement rejeté tout nouvel accord sur le nucléaire iranien, évoqué par Donald Trump et par Emmanuel Macron qui s'est dit très pessimiste sur les chances de sauver le texte actuel.Fruit d'âpres négociations entre Téhéran et le groupe 5+1 (Allemagne, Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni et Russie), celui-ci est qualifié de "ridicule" par Donald Trump. Le président américain doit dire le 12 mai s'il le jette aux orties."Les investisseurs continuent d'évaluer tous les bruits autour du programme nucléaire iranien", a déclaré Stephen Innes, analyste chez Oanda."Mais plus on se rapproche du 12 mai, date-limite pour (le rétablissement éventuel de sanctions américaines), plus la rhétorique s'enflamme. On peut être sûr que la dynamique restera agitée durant les prochaines semaines"."En plus des tensions géopolitiques, la demande mondiale de brut reste forte, et si le respect de l'accord Opep de limitation de la production se maintient, les cours devraient rester fermes durant toute l'année 2018".Mercredi, à Londres, le Brent a terminé à 74,00 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE), en hausse de 14 cents.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI a pris 35 cents à 68,05 dollars.mba-ev/nas(AWP / 26.04.2018 07h26)