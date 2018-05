Le pétrole continue de reculer en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole continuaient de baisser vendredi en Asie, du fait de la hausse des stocks de brut américain et des perspectives de voir l'Opep assouplir son accord de limitation de la production.Vers 04H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juillet, cédait quatre cents à 70,67 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juillet également, perdait 11 cents, à 78,68 dollars.Le ministre russe de l'Energie, Alexandre Novak, a déclaré jeudi que l'Opep et Moscou allaient discuter d'une augmentation de leurs seuils de production lors de leur réunion fin juin à Vienne.Les cours se sont envolés récemment à des plus hauts de trois ans et demi, le Brent passant en particulier au dessus des 80 dollars, avec pour toile de fond, le spectre des sanctions américaines contre l'Iran et le Venezuela."Après un bond remarquable, les prix commencent un peu à dériver. Il y a des raisons techniques mais le plus important, c'est de voir confirmer l'hypothèse d'une augmentation de la production lors de la réunion de juin", a déclaré Greg McKenna, analyste chez AxiTrader.Le cartel s'est engagé fin 2016 avec dix autres producteurs, dont la Russie, à limiter leur production pour permettre au marché de retrouver l'équilibre alors que l'offre abondait.La hausse hebdomadaire inattendue des réserves de brut aux Etats-Unis pesait aussi sur les cours.Lors de la semaine achevée le 18 mai, les réserves commerciales de brut ont augmenté de 5,8 millions de barils pour s'établir à 438,1 millions, alors que les analystes interrogés par l'agence Bloomberg prévoyaient une baisse de 2 millions de barils."Le rapport choc sur les stocks américains continue d'avoir des répercussions sur le marché et les cours gravitent plus bas", a dit Stephen Innes, analyste chez Oanda.Jeudi, le Brent a terminé à 78,79 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE), en baisse de 1,01 dollar.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI a cédé 1,13 dollar, pour finir à 70,71 dollars.el-ev/cn(AWP / 25.05.2018 06h20)