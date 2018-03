Le pétrole dépasse 70 dollars en Europe, tensions sur l'accord iranien

Londres (awp/afp) - Le cours du pétrole de Brent européen dépassait 70 dollars pour la première fois depuis un mois vendredi alors que la tension monte autour de l'accord sur le nucléaire iranien, dont l'avenir sera décidé par Washington en mai.Vers 15H00 GMT (16H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 70,15 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 1,24 dollar par rapport à la clôture de jeudi.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance prenait 1,10 dollar à 65,40 dollars une heure après son ouverture.Le Brent a touché son plus haut depuis près de deux mois à 70,38 dollars vers 14H30 GMT."Washington, qui agira avec la bénédiction de l'Arabie saoudite, semble de plus en plus enclin à rétablir les sanctions contre l'Iran le 12 mai", ont commenté les analystes de Saxo Bank.Le président américain Donald Trump a nommé jeudi le néoconservateur John Bolton, analyste de Fox News, au poste très influent de conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche.Sa nomination intervient à l'approche d'une échéance cruciale sur l'avenir de l'accord sur le nucléaire iranien dont cet ancien ambassadeur des Etats-Unis à l'ONU est un grand pourfendeur.Les Etats-Unis pourraient donc décider de rétablir les sanctions contre l'Iran, qui empêcheraient les exportations de pétrole du pays."Des sanctions américaines unilatérales ne pèseraient pas lourd, car les Etats-Unis n'importent pas de brut de ce pays", ont souligné les analystes de Commerzbank.Mais ils n'excluent pas que Donald Trump ne demande à ses alliés européens de faire de même, sous peine de subir à leur tour des pressions sous la forme de mesures protectionnistes.Si les Etats-Unis rétablissent les sanctions, "il sera difficile pour l'Iran de conserver, et à plus forte raison de multiplier les capitaux étrangers nécessaires à développer sa production", ont pour leur part jugé les analystes de Saxo Bank.js/ktr/az(AWP / 23.03.2018 16h14)