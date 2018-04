Le pétrole en hausse avant les stocks américains

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole montaient mercredi en cours d'échanges européens dans un marché attentiste avant les données hebdomadaires officielles sur les réserves américaines.Vers 10H00 GMT (12H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 72,03 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 45 cents par rapport à la clôture de mardi.Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de mai prenait 55 cents à 67,07 dollars."Nous attendons les données sur les réserves de brut, qui indiquent les tendances sur la demande", a résumé Naeem Aslam, analyste chez Think Markets.L'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA), qui a déjà anticipé lundi une hausse de la production de brut dans un rapport mensuel, publiera en cours de séance ses données hebdomadaires sur les stocks des Etats-Unis.Pour la semaine achevée le 13 avril, les analystes tablent sur une hausse de 650.000 barils des stocks de brut, de 450.000 barils des stocks d'essence, et sur une baisse de 376.000 barils des stocks d'autres produits distillés (diesel et fioul de chauffage), selon la médiane d'un consensus compilé par Bloomberg.La fédération professionnelle de l'American Petroleum Institute, qui publie ses propres chiffres la veille de ceux de l'EIA, a au contraire fait état d'une baisse des stocks de brut, ce qui a participé à la hausse des prix, ont relevé des analystes.Les marchés observeront également les niveaux de la production américaine, dont la croissance absorbe l'augmentation de la demande alors même que les autres grands producteurs se sont alliés pour limiter leurs extractions.Des représentants de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de leurs dix partenaires, dont la Russie, se réuniront vendredi en Arabie saoudite pour une réunion de suivi de cet accord, avant la réunion officielle de juin à Vienne."La demande mondiale devrait continuer d'augmenter, et la production mondiale va s'équilibrer entre les différentes régions productrices", a estimé Hans van Cleef, analyste chez ABN-Amro, qui mise sur une hausse des prix à moyen terme.js/jbo/nas(AWP / 18.04.2018 12h11)