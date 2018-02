Le pétrole en hausse en Asie

Hong Kong (awp/afp) - Les cours du pétrole poursuivaient leur hausse vendredi en Asie, encouragés par des déclarations saoudiennes sur la limitation de la production d'or noir.Vers 04H30 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en avril, gagnait 23 cents à 63,78 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, également pour livraison en avril, prenait 17 cents à 67,48 dollars.D'après l'agence Bloomberg, le ministre saoudien de l'Energie, Khalid al-Falih, a déclaré samedi que la production de son pays pour les trois premiers mois de l'année devrait être inférieure aux seuils fixés par l'accord sur la limitation des extractions conclu entre l'Opep et d'autres producteurs comme la Russie.En 2019, a-t-il poursuivi, le royaume souhaite relever les seuils mais d'une façon qui ne perturbe pas le marché."Il y a trois messages à retenir de ces déclarations", a jugé Greg McKenna, analyste chez AxiTrader."D'une part, l'Opep et ses alliés sont déterminés à respecter la limitation de la production pendant toute l'année 2018. Deux, le marché n'est pas encore à l'équilibre, les Saoudiens ont le doigt sur la balance et modifient le point auquel ils voient l'équilibre. Et troisièmement, les Saoudiens tentent d'élargir l'Opep de manière permanente pour y inclure la Russie".La hausse est toutefois tempérée par l'annonce de la société américaine spécialisée Baker Hughes d'une augmentation du nombre de puits en activité aux Etats-Unis, un puits supplémentaire contre sept la semaine précédente."L'augmentation de la production américaine se poursuit. Les investisseurs vont continuer à se focaliser cette semaine sur la production américaine car le rapport de l'Opep n'est attendu qu'à la mi-mars", a déclaré Benjamin Lu, analyste chez Philip Futures.Vendredi, le WTI a pris 78 cents pour clôturer à 63,55 dollars sur le New York Mercantile Exchange.A Londres, le Brent a terminé en hausse de 92 cents à 67,31 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE).afp/rp(AWP / 26.02.2018 06h24)