Le pétrole en hausse, la production libyenne temporairement limitée

Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole montaient lundi en cours d'échanges européens dans un marché sans entrain alors que la production libyenne a été à nouveau perturbée, selon des informations de presse, mais que les perspectives d'une production abondante à moyen terme ont été confirmées par l'AIE.Vers 15H20 GMT (16H20 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 64,66 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 29 cents par rapport à la clôture de vendredi.Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat d'avril prenait 42 cents à 61,67 dollars.Les livraisons de l'oléoduc qui part du champ pétrolier libyen de Sharara ont été interrompues dimanche, et devraient reprendre à plein débit mardi, selon l'agence Bloomberg."Un plus petit champ pétrolier libyen est déjà fermé depuis une semaine, ce qui signifie que la production libyenne est limitée de 400.000 barils par jour", ont estimé les analystes de Commerzbank.La production a fortement augmenté en Libye. Ce pays est membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), mais si les autres pays du cartel ont limité leur production en 2017 pour rééquilibrer le marché mondial, la Libye avait été exemptée de participer à cet effort en raison des perturbations géopolitiques dont le pays souffre.Par ailleurs, l'Agence internationale de l'Energie (AIE), qui a publié lundi ses prévisions à cinq ans sur le marché pétrolier, estime que la demande devrait augmenter de 6,9 millions de barils par jour (mbj) d'ici 2023, à 104,7 mbj, tirée par la Chine.Les capacités de production mondiales devraient pour leur part progresser de 6,4 mbj pour atteindre 107 mbj à la même échéance, essentiellement grâce aux Etats-Unis.L'augmentation de la production permettra de largement répondre à la croissance de la demande jusqu'en 2020, juge l'AIE.bur-js/pid(AWP / 05.03.2018 16h34)